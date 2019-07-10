Алмазбек Атамбаев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Алмазбека Атамбаева, экс-президента Киргизии, повторно вызвали на допрос в главное следственное управление МВД.

Атамбаеву уже присылали повестку в министерство внутренних дел Киргизии. Он должен был явиться на допрос 9 июля, однако бывший лидер этого не сделал.

Алмазбеку Атамбаеву направлена повестка, чтобы он явился на допрос в МВД 11 июля, — сообщили в ведомстве, подчеркнув, что вызывают его как свидетеля.

Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру ряд обвинений в адрес Атамбаева. Депутаты обвиняют его в коррупции, освобождении лидера ОПГ Азиза Батукаева, узурпации власти. Генпрокуратура поддержала часть обвинений. Если экс-президента сочтут виновным, ему грозит пожизненное заключение, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что госдепартамент США призвал сограждан временно не посещать район неподалёку от киргизской столицы. По мнению американских властей, это связано с напряжённой общественно-политической обстановкой в регионе из-за лишения Алмазбека Атамбаева неприкосновенности.

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