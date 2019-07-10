https://static.news.ru/photo/a0d08e78-a32b-11e9-b007-fa163e074e61_1024.jpg Алмазбек Атамбаев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Алмазбека Атамбаева, экс-президента Киргизии, повторно вызвали на допрос в главное следственное управление МВД.

Атамбаеву уже присылали повестку в министерство внутренних дел Киргизии. Он должен был явиться на допрос 9 июля, однако бывший лидер этого не сделал.

Алмазбеку Атамбаеву направлена повестка, чтобы он явился на допрос в МВД 11 июля, — сообщили в ведомстве, подчеркнув, что вызывают его как свидетеля.

Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру ряд обвинений в адрес Атамбаева. Депутаты обвиняют его в коррупции, освобождении лидера ОПГ Азиза Батукаева, узурпации власти. Генпрокуратура поддержала часть обвинений. Если экс-президента сочтут виновным, ему грозит пожизненное заключение, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что госдепартамент США призвал сограждан временно не посещать район неподалёку от киргизской столицы. По мнению американских властей, это связано с напряжённой общественно-политической обстановкой в регионе из-за лишения Алмазбека Атамбаева неприкосновенности.