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Бывшего израильского министра отправят в тюрьму за шпионаж

Гонен Сегев Jinipix/Xinhua/Global Look Press

Гонен Сегев

в мире [ версия для печати ]

Экс-министр энергетики и инфраструктуры Израиля Гонен Сегев осуждён за шпионаж в пользу Ирана. Он должен будет провести 11 лет в тюремном заключении. Это наказание стало условием сделки со следствием, на которую пошёл экс-чиновник.

Приговор вынес суд Иерусалима 9 января, на 11 февраля назначено оглашение мотивировочной части. Однако большая часть дела так и останется неизвестной общественности, так как оно засекречено, сообщает The Jerusalem Post.

По данным израильской разведки, Сегев впервые встретился с представителями иранских спецслужб в Нигерии в 2012 году. Он также дважды тайно посещал Исламскую республику и встречался с иранцами в разных странах.

Сегев признал вину, но в своё оправдание заявил, что не передавал секретную информацию, а хотел «одурачить иранцев и вернуться в Израиль героем».

Ранее News.ru писал, что военный суд Газы постановил казнить шестерых жителей Палестины, признав их виновными в шпионаже в пользу разведки Израиля. Ещё восемь осуждённых получили длительные тюремные сроки.


#иран #израиль #шпионаж
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