Экс-гендиректора грузинского телеканала «Рустави 2» Нику Гварамию вызвали на допрос в прокуратуру республики.
Расследование связано с возможными финансовыми нарушениями и злоупотреблениями, передаёт портал «
После отставки экс-гендиректор рассказал о финансовых нарушения и злоупотреблениях полномочиями со стороны Халваши, в частности во время переоформления долей телекомпании на бизнесмена.
Ранее News.ru сообщал, что нецензурная брань, прозвучавшая на телеканале «Рустави 2» в адрес руководства России, стала одной из причин падения национальной валюты Грузии. К такому выводу пришла вице-премьер страны Майя Цкитишвили.