Бюро ПАСЕ поддержало идею дебатов по Азовскому морю

Уставной орган ПАСЕ поддержал идею о проведении срочной дискуссии с принятием резолюции по ситуации в Азовском море и Керченском проливе. Тема дебатов звучит так: «Открытая агрессия России против Украины: срыв мирного процесса и угроза европейской безопасности».
О принятии положительного решения по данному предложению сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.
Как писал News.ru, 25 ноября суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу РФ, поэтому катера пограничной службы ФСБ открыли по ним огонь. При этом украинская сторона утверждает, что Россия была уведомлена о проходе судов по Керчь-Еникальскому каналу. ФСБ завела уголовное дело за нарушение госграницы, а СБУ и Генпрокуратура Украины — по факту ведения «агрессивной войны».