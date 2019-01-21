Бюро ПАСЕ поддержало идею дебатов по Азовскому морю

https://news.ru/storage/news/3134f27d05afa4b97340a09a3675f5ff/23ecb5b0-3988-4440-b99e-7ed6998fbbb9_850.jpg Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Уставной орган ПАСЕ поддержал идею о проведении срочной дискуссии с принятием резолюции по ситуации в Азовском море и Керченском проливе. Тема дебатов звучит так: «Открытая агрессия России против Украины: срыв мирного процесса и угроза европейской безопасности».

О принятии положительного решения по данному предложению сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

Как писал News.ru, 25 ноября суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу РФ, поэтому катера пограничной службы ФСБ открыли по ним огонь. При этом украинская сторона утверждает, что Россия была уведомлена о проходе судов по Керчь-Еникальскому каналу. ФСБ завела уголовное дело за нарушение госграницы, а СБУ и Генпрокуратура Украины — по факту ведения «агрессивной войны».