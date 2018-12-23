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Бюджетный кризис лишил Трампа рождественского отпуска

Дональд Трамп Martin H. Simon/Consolidated News Photos/Global Look Press

Дональд Трамп

в мире [ версия для печати ]

Президент США Дональд Трамп отказался от поездки на рождественские каникулы. Он намерен продолжить в Вашингтоне работу над утверждением бюджета.

Изначально американский лидер планировал провести 16 дней на своей вилле во Флориде.

«В связи с приостановкой работы федеральных структур президент останется в Вашингтоне. Первая леди вернется в столицу из Флориды, чтобы встретить Рождество с мужем», — цитирует «Интерфакс» заявление представителя Белого дома Сары Сандерс.

Между тем, американские СМИ отмечают, что глава страны всё же отправится на свою виллу, если решит, что кризис вокруг бюджета затягивается.

Конгресс Соединённых Штатов не может утвердить бюджет из-за требования Трампа включить в расходы $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Причём, отказываться от своей идеи он не намерен, так как это было одним из его ключевых предвыборных обещаний.

Как ранее сообщал News.ru, Сенат Конгресса Штатов 21 декабря не проголосовал по проекту резолюции об очередном временном продлении работы правительства до 8 февраля 2019 года. Таким образом, сенаторы частично приостановили работу ряда федеральных ведомств с полуночи 22 декабря.


#дональдтрамп #сша #бюджет #финансы
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