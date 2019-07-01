https://static.news.ru/photo/5e2d2cc4-9bfc-11e9-b5b4-fa163e074e61_1024.jpg Игорь Бутман Фото: Roman Denisov/Global Look Press

Народный артист России Игорь Бутман заявил, что слова грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе выступать в России звучат резко. По его мнению, миссия музыкантов заключается в миролюбии.

Джазмен призвал певицу быть более спокойной, а эмоции проявлять на сцене. При этом он отметил, что не понимает мотивации Катамадзе. Он подчеркнул, что в итоге исполнительница будет приезжать в Россию и говорить, что «прощает» россиян, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Катамадзе раскритиковали на родине после её выступления в Москве 22 июня на фестивале «Усадьба Jazz». Артистка присоединилась к вышедшим на митинг в Тбилиси у парламента Грузии, извинилась за поездку в Москву и пообещала, что больше никогда не будет выступать в России.