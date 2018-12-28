Бутиной разрешили общаться с другими заключёнными

Арестованной в США гражданке Российской Федерации Марии Бутиной смягчили режим содержания в американской тюрьме.
Девушке разрешили гулять днём по территории исправительной колонии, а также разговаривать с другими заключёнными.
Решение приняла администрация тюрьмы американского города Александрия после обращения посольства России в США, передаёт «Интерфакс».
Об этом рассказал отец девушки Валерий Бутин после беседы с дочерью, сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека при ООН Иван Мельников, информирует «Ридус».
Как сообщал News.ru, арестованная в США Мария Бутина пожаловалась на условия содержания, в частности, на холод в камере. Как выяснилось, администрация исправительного учреждения до сих пор не включила у неё в камере отопление.