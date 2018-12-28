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Бутиной разрешили общаться с другими заключёнными

Jim West/imagebroker.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Арестованной в США гражданке Российской Федерации Марии Бутиной смягчили режим содержания в американской тюрьме.

Девушке разрешили гулять днём по территории исправительной колонии, а также разговаривать с другими заключёнными.

Решение приняла администрация тюрьмы американского города Александрия после обращения посольства России в США, передаёт «Интерфакс».

Об этом рассказал отец девушки Валерий Бутин после беседы с дочерью, сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека при ООН Иван Мельников, информирует «Ридус».

Как сообщал News.ru, арестованная в США Мария Бутина пожаловалась на условия содержания, в частности, на холод в камере. Как выяснилось, администрация исправительного учреждения до сих пор не включила у неё в камере отопление.


#сша #мариябутина
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