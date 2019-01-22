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Бутина связалась с родственниками после недельного перерыва

Мария Бутина Russian Embassy in the USA/Globallookpress.com

Мария Бутина

в мире [ версия для печати ]

Отец арестованной россиянки Марии Бутиной рассказал о том, что его дочь связалась с родственниками после недельного перерыва.

«Сегодня она уже вышла на связь с мамой», — сказал он в эфире канала «Россия 24».

Он отметил, что в течение недели Бутина пыталась связаться с семьёй, однако она не могла дозвониться ни по одному телефону. По его словам, нет гарантий на то, что связь будет стабильной.

Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля по обвинению в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на американскую политику. Кроме того, россиянка действовала, не будучи зарегистрированным при Минюсте США иностранным агентом. 11 декабря Бутина признала вину и заявила о готовности сотрудничать со следствием. Ей грозит до пяти лет тюрьмы, однако срок может быть снижен — в зависимости от того, насколько активным будет её содействие.

Как ранее писал News.ru, Мария Бутина перестала выходить на связь. Отец девушки Валерий Бутин не может созвониться с дочерью уже больше недели и всерьёз опасается за её здоровье.


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