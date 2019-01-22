USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,279 $   Brent62.61 $ Bitcoin3,539.74 $
МОСКВА-9°C03:06
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Бутина перестала выходить на связь с родными

Мария Бутина facebook.com/mvbutina

Мария Бутина

в мире [ версия для печати ]

Арестованная в США россиянка Мария Бутина перестала выходить на связь. Отец девушки Валерий Бутин не может созвониться с дочерью уже больше недели и всерьёз опасается за её здоровье.

«Связь сейчас отсутствует полностью. Мы не знаем, в каких условиях содержат Машу и как она себя чувствует. Поймите, её могут в любой момент, например, снова поместить в карцер, и мы об этом можем не узнать», — заявил Бутин в интервью «Известиям».

По его словам, проблемы со связью из-за технических неполадок стали возникать слишком часто, чтобы считать это случайностью. Отец Бутиной также опасается, что из-за низкой температуры в камере у девушки может обостриться хронический артрит.

Как писал News.ru, ранее Мария Бутина пожаловалась на условия содержания, в частности на холод в камере. Дипломаты уже потребовали от руководства тюрьмы гуманного с ней обращения и заявили, что продолжат добиваться освобождения россиянки.

Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля по обвинению в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на американскую политику. Кроме того, россиянка действовала, не будучи зарегистрированным при Минюсте США иностранным агентом. 11 декабря Бутина признала вину и заявила о готовности сотрудничать со следствием. Ей грозит до пяти лет тюрьмы, однако срок может быть снижен — в зависимости от того, насколько активным будет её содействие.


#мариябутина
самое читаемое
шоу-бизнес
Соседов: Пугачёва не имеет права называться певицей
общество
Захарову поддержали в споре с Чубайсом о бедности россиян


Лента новостей
происшествия 02:39
Названа цель эсминцев США в Балтийское море
экономика 02:36
Госдума предложила ввести невозвратные билеты в плацкарты
политика 02:11
США претендуют на Курилы и Южный Сахалин
происшествия 01:38
Максим Виторган подрался с Богомоловым в центре Москвы
происшествия 01:22
Инцидентом в Шереметьево заинтересовались следователи
Другие новости
в мире 00:46
Генпрокурор Украины признался в двух судимостях и готов к третьей
в мире 00:26
Число жертв взрыва в Мексике перевалило за 90
в мире 00:22
СМИ обнаружили секретный канал связи США и КНДР
в мире 23:42
ЕК раскритиковала Кипр из-за выдачи «золотых паспортов»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top