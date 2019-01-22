Бутина перестала выходить на связь с родными

https://news.ru/storage/news/06240e179ce685b369d06b22f6d2b72b/7555d29f-0f1c-4fdf-b0d3-37ed2cb24986_850.jpg facebook.com/mvbutina

Мария Бутина

Арестованная в США россиянка Мария Бутина перестала выходить на связь. Отец девушки Валерий Бутин не может созвониться с дочерью уже больше недели и всерьёз опасается за её здоровье.

«Связь сейчас отсутствует полностью. Мы не знаем, в каких условиях содержат Машу и как она себя чувствует. Поймите, её могут в любой момент, например, снова поместить в карцер, и мы об этом можем не узнать», — заявил Бутин в интервью «Известиям».

По его словам, проблемы со связью из-за технических неполадок стали возникать слишком часто, чтобы считать это случайностью. Отец Бутиной также опасается, что из-за низкой температуры в камере у девушки может обостриться хронический артрит.

Как писал News.ru, ранее Мария Бутина пожаловалась на условия содержания, в частности на холод в камере. Дипломаты уже потребовали от руководства тюрьмы гуманного с ней обращения и заявили, что продолжат добиваться освобождения россиянки.

Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля по обвинению в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на американскую политику. Кроме того, россиянка действовала, не будучи зарегистрированным при Минюсте США иностранным агентом. 11 декабря Бутина признала вину и заявила о готовности сотрудничать со следствием. Ей грозит до пяти лет тюрьмы, однако срок может быть снижен — в зависимости от того, насколько активным будет её содействие.