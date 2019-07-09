Четыре пары элитных наручных часов украли за два часа у четырёх человек рядом с Елисейскими полями в Париже. Ущерб от этих краж составил в целом более 190 тыс. евро.

Как сообщает телеканал BFMTV, первой жертвой стал бразильский бизнесмен, у которого в 22.45 по местному времени неизвестный сорвал с руки часы марки Richard Mille стоимостью 130 тыс. евро. В 0:30...