Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе была уверена, что президент Российской Федерации Владимир Путин не поддержит санкции против Тбилиси.
После данного решения российского руководства у Грузии осталась перспектива более-менее сохранить экономическую стабильность, - написала Бурджанадзе в Facebook.
Экс-спикер в очередной раз подчеркнула, что готова на конструктивный диалог с российским лидером Владимиром Путиным для восстановления отношений между странами.
У меня есть все возможности, чтобы как можно скорее облегчить грузино-российский двусторонний кризис - добавила Бурджанадзе.
Президент РФ Владимир Путин выступил против введения экономических санкций в отношении Грузии ради восстановления полноценных отношений.
9 июня Госдума единогласно поддержала заявление, осуждающее антироссийские провокации в Грузии, и предложила дать на них ответ в экономической сфере. Парламентарии сначала обсуждали предложение о запрете на ввоз в Россию грузинских вин и минеральной воды и заморозке денежных переводов из РФ в Грузию, но затем решили оставить выработку конкретных мер на усмотрение правительства.
Инициатива парламентариев стала ответом на выходку грузинского журналиста Георгия Габунии, писал News.ru.