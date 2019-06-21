https://static.news.ru/photo/2a633caa-9420-11e9-960a-fa163e074e61_1024.jpg Нино Бурджанадзе Фото: gipajournos/flickr.com

Глава партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе считает, что массовые волнения в центре грузинской столицы спровоцировала недальновидность руководства страны.

Вчера была наглядная демонстрация тупости грузинской власти. Не нужно было иметь большой политический опыт, чтобы понять, что в Грузии большая сложность отношений с Россией, – сказала она в интервью радиостанции « Говорит Москва ».

Политик пояснила, что возмущение народа вызвало появление депутата Госдумы в кресле спикера грузинского парламента, которое было воспринято как посягательство на независимость Грузии. По словам Бурджанадзе, власти страны не учли, что антироссийские настроения накапливались у населения годами.

Она добавила, что инцидент в Тбилиси отбросил отношения между двумя странами на несколько лет назад, «в не очень хорошее прошлое».

Ранее News.ru писал, что события в столице Грузии прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее русофобской провокацией.