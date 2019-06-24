https://static.news.ru/photo/74c6bea4-939c-11e9-953f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: instagram.com/tavisupleba

Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе назвала виновных в финансовых потерях Грузии из-за ухода российских туристов в разгар сезона отпусков.

По её мнению, ответственность за убытки лежит на властях республики и сил, подконтрольных экс-президенту Михаилу Саакашвили.

Саакашвили играет не только в свою игру, он также действует в интересах американских спецслужб. Этот человек готов и пойдет на всё, — сообщила Бурджанадзе в интервью газете «Известия» .

Она подчеркнула, что сторонники Саакашвили очень агрессивны, и легко могут «наломать дров».

И главная причина в том, что за все это время после 2012 года не было с нашей стороны никакого диалога с Россией. Не была использована возможность позитивных изменений в отношениях с Москвой. Это дало повод тому, что антироссийская истерия разыгралась с новой силой, — заключила Бурджанадзе.

Она также призналась, что понимает реакцию российского руководства на то, что произошло в Тбилиси, и выразила надежду, что запрет авиасообщения станет единственной мерой, принятой в ответ на антироссийские протесты.

Основатель Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили ранее сообщил, что вероятные убытки страны в случае полного запрета на авиасообщение с Россией и остановки потока российских туристов за летний сезон могут составить 2,1 млрд лари (около $750 млн).

News.ru писал о том, что глава партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе считает, что массовые волнения в центре грузинской столицы спровоцировала недальновидность руководства страны. Политик пояснила, что возмущение народа вызвало появление депутата Госдумы в кресле спикера грузинского парламента, которое было воспринято как посягательство на независимость Грузии. По словам Бурджанадзе, власти страны не учли, что антироссийские настроения накапливались у населения годами.