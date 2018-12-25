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Бундестаг отрицает зависимость от «Северного потока — 2»

Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Член бундестага от партии «Зеленые» Юрген Триттин заявил, что газопровод «Северный поток — 2» не приведёт к тотальной зависимости Европы от России, но подтолкнёт страны к тесному сотрудничеству.

Немецкий политик отметил, что Европа может в любой момент перейти на сжиженный газ США или Катара, а вот Россия не сможет так быстро найти нового потребителя своего топлива. Поэтому Триттин считает, что Россия находится в более зависимом положении от Европы.

«Газопровод приведет к взаимозависимости, потому что связи между производителем и потребителем велики», — рассказал Триттин журналу Spiegel.

Ранее News.ru писал о том, что заместитель председателя правления «Газпрома» Андрей Круглов рассказал, что объёмы привлечённых инвестиций на строительство «Северного потока — 2» покрывают большую часть капитальных вложений. Круглов также отметил, что «Газпром» согласовывает с кредиторами условия финансирования проектов «Северный поток — 2» и «Амурский ГПЗ».


#северныйпоток-2 #германия #ГАЗ #европа
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