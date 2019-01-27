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Китай готовится назначить Далай-ламу

Tharaka Basnayaka/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]
В Пекине придумали способ завоевать доверие буддистов

Попытки Китая увеличить влияние в Азии коснулось религиозной сферы, в том числе наиболее распространённой конфессии в регионе — буддизма. Краеугольным камнем осуществления китайской стратегии должна стать борьба за фигуру нового Далай-ламы.

Мировые СМИ неоднократно писали о том, что сегодня руководство КНР и правящей Компартии Китая проводят настоящую политику репрессий по отношению к мусульманам, христианам и буддистам. News.ru ранее рассказывал, что мусульманское население Синьцзян-Уйгурского автономного района фактически подверглось террору со стороны государства. Так, верующим запрещают хранить дома Коран и молитвенные коврики, к семьям мусульман подселяют членов КПК, которые постоянно читают лекции о политике и занимаются агитацией, а наиболее «ретивых» жителей района сгоняют в спецлагеря, где под угрозой голода они вынуждены петь революционные песни. Не лучше ситуация и для христиан, у которых отбирают Библию и иконы.

Однако отношение к буддистам на протяжении десятилетий всё-таки было другим. Центральное правительство КНР пыталось поддерживать лояльных проповедников, материально помогало монастырям и финансировало международные конференции на волнующие буддистов мировоззренческие темы. Только на реставрацию места рождения Будды в Непале Пекин потратил $3 млрд. Но все усилия наталкивались на тот факт, что глава буддистского мира Далай-лама XIV живёт в изгнании за рубежом, а его последователи постоянно выдвигают политические лозунги и требуют государственной независимости Тибета, который был присоединён к КНР в 1950 году. И как бы в Пекине не старались представить миру Китай как лучшую страну для буддистов, в общине преобладают совершенно другие настроения.

Видимо, отчаявшись найти общий язык с буддистами внутри страны, китайское правительство решило перенести на них те же методы, что применяются по отношению к мусульманам и христианам. В июле прошлого года всем школьникам запретили участвовать в религиозных обрядах, причём взяли с детей и их родителей соответствующие расписки, сообщал News.ru. Ещё раньше всех молодых монахов в одном из монастырей Тибета заставили отправиться получать светское образование. Вице-премьер правительства КНР Ван Ян, который считается четвёртым в иерархии КПК, открыто призывал установить жёсткий партийный контроль над буддистскими структурами.

Li Mangmang/Xinhua/Global Look Press

Но недавно в Пекине увидели шанс завоевать доверие верующих — назначение нового Далай-ламы. Руководство КНР уже пыталось осуществить нечто подобное: в 1995 году объявило шестилетнего мальчика Гедун Чокьи Ньима реинкарнацией второго по рангу у буддистов Панчен-ламы. Однако мало кто из буддистов в мире поверил в это сообщение, тем более что первым лицом для общины всё равно остаётся Далай-лама. Но сейчас Далай-ламе XIV исполнилось 83 года, в последнее время у него наблюдаются серьёзные проблемы со здоровьем. Недавно Пекин объявил, что только китайское руководство может определять, где и в кого реинкарнирует следующий Далай-лама XV.

При этом в КНР понимают, что фактически назначенный духовный лидер вряд ли будет уважаем в буддистской общине.

«Официально одобренные буддийские лидеры в основном контролируют организацию буддизма. Они сильны политически, но не имеют религиозной легитимности среди верующих», — описывает ситуацию профессор Парижского национального института языков и цивилизаций Чжэ Цзи.

Чтобы подкрепить инициативу по выдвижению следующего Далай-ламы, Китай пытается использовать на международной арене свою возросшую экономическую мощь. Страны, которые ранее занимали жёсткую позицию в отношении Пекина, теперь увидели в нём важного экономического партнёра, и потому вынуждены смягчать прежнюю политику, в том числе в религиозной сфере. Подтверждение этого тезиса наглядно видно на примере Индии. Страна считается родиной буддизма, и Дели тоже был бы не прочь использовать религию в геополитических целях. И до недавнего времени тактика Индии в этом вопросе сводилась к противопоставлению Китаю. Индия приютила бежавшего из Тибета Далай-ламу XIV, и сейчас он живёт там. Представители правительства Тибета в изгнании постоянно участвовали в различных государственных мероприятиях. Например, ещё в 2014 году они были на инаугурации премьер-министра Нарендры Моди.

Но в последнее время многое кардинально изменилось. Так, в прошлом году индийское правительство отказалось праздновать 60-летний юбилей изгнания Далай-ламы, потому что, как сообщили в МИД страны, это могло бы сказаться на отношениях с КНР. Журналисты Foreign Policy заметили, что весь 2018-ый год Моди, говоря про буддизм, всячески избегал упоминания Далай-ламы, что трактуется рядом экспертов, как попытка Индии подыгрывать Китаю, «передавая ему ключи от руководства мировым буддизмом».


#китай #индия #буддизм #Далай-лама
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