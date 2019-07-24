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Заброшенный у берегов Йемена танкер, в котором находится более 1 млн баррелей нефти, может стать причиной крупной экологической катастрофы. Бедствие затронет всё Красное море и часть Персидского залива, заявило признанное йеменское правительство.

В письме, направленном в ООН йеменские власти указали, что из-за образующихся ядовитых паров в замкнутом пространстве создаются условия для мощнейшего взрыва, который может прогреметь в любой момент. Сообщается, что танкер FSO Safer с 2015 года стоит на приколе близ порта Рас-Иса.

По оценкам специалистов, в случае взрыва разлившаяся нефть распространится по всему Красному морю до Суэцкого канала на севере и Ормузского пролива на юге, сообщает ТАСС .

Отмечается, что эту проблему сложно решить из-за того, что танкер находится у побережья, которое контролируется хуситами. Они заявляют, что готовы отдать судно, однако при условии, что выручка от продажи содержащегося в нём топлива будет передана им.

По оценкам специалистов, стоимость нефти в танкере может составлять более $80 млн.

Как ранее писал News.ru, беспилотники, запущенные мятежниками-хуситами из движения «Ансар Аллах», атаковали аэродромы Абха и Джизан в Саудовской Аравии.