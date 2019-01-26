Броневики появились возле Триумфальной арки

https://news.ru/storage/news/175d8183e5609bca76c5db4aa0c9a624/17f9c14f-f6c7-455a-b370-a69ff66949c2_850.jpg Julien MattiaLe Pictorium/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полиция Франции мобилизует значительные силы, в том числе броневики, на площади Шарля де Голля в Париже. На Елисейских Полях замечено уже несколько десятков участников 11-й общенациональной манифестации «жёлтых жилетов».

«Стычек манифестантов с полицией к 10:00 не отмечается», — передаёт телеканал BFM.

Помимо протестующих, на Елисейских Полях много туристов и прохожих, которые фотографируются с «жёлтыми жилетами».

Ранее News.ru писал, что в одной из французских школ дети на переменах начали играть в игру «„жёлтые жилеты“ против полиции». По словам учеников этой школы, её суть заключается в том, чтобы «поймать всех „жёлтых жилетов“ и посадить их в тюрьму». Началось всё с того, что кто-то из детей принёс в школу жёлтый жилет своих родителей и «устроил демонстрацию во дворе».