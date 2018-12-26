USD  68.7448 EUR  78.4309
GOLD1,272 $   Brent51.14 $ Bitcoin3,799.57 $
МОСКВА-9°C13:00
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Брижит Бардо написала гневное письмо Макрону

Брижит Бардо public domain

Брижит Бардо

в мире [ версия для печати ]

Французская киноактриса Брижит Бардо в письме президенту Франции Эммануэлю Макрону обвинила его в равнодушии к проблеме охоты в стране.

По словам актрисы, 76 общественных организаций, в том числе Фонд Брижит Бардо, подписали призыв прекратить злоупотребление охотой. Президент должен обратить на это внимание. Запущенность защиты животных в стране актриса назвала «позором для Франции».

«Вы делаете из Франции развлекательный центр, в котором убивают животных», — заявила она.

Макрон и Бардо обсуждали эту проблему во время встречи в июле. Тогда актриса была впечатлена готовностью президента помогать животным. Позднее он изменил стоимость разрешения на охоту, снизив её с 400 до 200 евро в год. Этот шаг возмутил общественность, в том числе Бардо.

Ранее News.ru писал о том, что под петицией, призывающей подать в суд на правительство Франции за бездействие в сфере охраны окружающей среды, оставили свои подписи более 1,7 млн французов.


самое читаемое
в мире
Посольство РФ ответило на поздравление Мэй
спорт
Чайковская задалась вопросом о будущем Медведевой

читайте также
спорт 11:48, 25 декабря 2018
Головина признали одним из худших во Франции
Ливан и Израиль примеряют на себя жёлтые жилеты
в мире 19:47, 24 декабря 2018
Франция задаёт стиль протестам на Ближнем Востоке
Ливан и Израиль примеряют на себя жёлтые жилеты
в мире 00:20, 23 декабря 2018
Протестующие во Франции «казнили» чучело Макрона
Лента новостей
политика 12:59
Кремль ответил на предложение Володина изменить Конституцию
спорт 12:56
Гербулова победила на «Ижевской винтовке»
в мире 12:53
Глава МИД Германии выступил против ракет США в Европе
новый год 12:51
Эксперты назвали самые сладкие и сочные мандарины
спорт 12:47
Легков рассказал о «подножках» для Шипулина
Другие новости
в мире 12:53
Глава МИД Германии выступил против ракет США в Европе
в мире 12:18
Туристы собирают лайки на трагедии в Индонезии
Они делают селфи на фоне мест, где погибли люди
в мире 11:39
СНБО Украины проведёт встречу по окончании военного положения
в мире 11:23
Французы готовы судиться с правительством из-за экологии
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top