Брижит Бардо написала гневное письмо Макрону

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Брижит Бардо

Французская киноактриса Брижит Бардо в письме президенту Франции Эммануэлю Макрону обвинила его в равнодушии к проблеме охоты в стране.

По словам актрисы, 76 общественных организаций, в том числе Фонд Брижит Бардо, подписали призыв прекратить злоупотребление охотой. Президент должен обратить на это внимание. Запущенность защиты животных в стране актриса назвала «позором для Франции».

«Вы делаете из Франции развлекательный центр, в котором убивают животных», — заявила она.

Макрон и Бардо обсуждали эту проблему во время встречи в июле. Тогда актриса была впечатлена готовностью президента помогать животным. Позднее он изменил стоимость разрешения на охоту, снизив её с 400 до 200 евро в год. Этот шаг возмутил общественность, в том числе Бардо.

Ранее News.ru писал о том, что под петицией, призывающей подать в суд на правительство Франции за бездействие в сфере охраны окружающей среды, оставили свои подписи более 1,7 млн французов.