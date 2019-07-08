https://static.news.ru/photo/4c4037e6-a150-11e9-82b8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: KC Alfred/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Авиакомпания British Airways оштрафована Управлением комиссара по информации Великобритании (ICO) на £183 млн ($229,3 млн) из-за утечки данных нескольких сотен своих клиентов.

В компании заявили, что их сайт подвергся «изощрённой» хакерской атаке, и отметили, что «удивлены» таким решением.

В ICO, в свою очередь, сообщили, что данный штраф является самым большим, который был когда-либо вынесен, сообщает Би-би-си.

Как ранее писал News.ru, после представления прокуратуры начальство аэропорта Шереметьево приняло меры по устранению нарушений, которые привели к проблемам с выдачей багажа. Несколько топ-менеджеров организации были уволены, так как не справились со своими обязанностями.