https://static.news.ru/photo/e9774da4-b39a-11e9-9b91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Апелляционный суд в Лондоне отклонил просьбу компании British Airways запретить работникам провести забастовку по поводу повышения зарплат.

Как считает глава Ассоциации британских пилотов BALPA Брайан Страттон, руководство авиакомпании намерено затягивало рассмотрение вопроса в суде, чтобы не садиться за стол переговоров с сотрудниками.

При этом за один день забастовки British Airways придётся заплатить больше, чем за урегулирование проблемы.

BA, к сожалению, потратила впустую огромное количество времени и денег, которые можно было бы потратить на поиск мирного решения. Теперь окно для переговоров и компромисса быстро закрывается, — отметил Страттон.

По его словам, представители ассоциации намерены готовы ещё одни переговоры с авиакомпанией до конца недели.

Акцию протеста согласились поддержать 93% из четырёх тысяч членов BALPA, которые отвергли предложение British Airways о повышении зарплаты на 11,5% в течение трёх лет. Согласно заявлению профсоюза, за счёт интенсивной работы и преданности персонала авиаперевозчик получает «очень большую прибыль», долю которой заслуживает и сотрудники.

Как писал News.ru, ранее забастовка персонала испанской авиакомпании Iberia в Барселоне привела к отмене 73 рейсов. Работники жалуются на чрезмерную нагрузку на сотрудников на фоне «отсутствия диалога с руководством компании».