Апелляционный суд в Лондоне отклонил просьбу компании British Airways запретить работникам провести забастовку по поводу повышения зарплат.
Как считает глава Ассоциации британских пилотов BALPA Брайан Страттон, руководство авиакомпании намерено затягивало рассмотрение вопроса в суде, чтобы не садиться за стол переговоров с сотрудниками.
При этом за один день забастовки British Airways придётся заплатить больше, чем за урегулирование проблемы.
BA, к сожалению, потратила впустую огромное количество времени и денег, которые можно было бы потратить на поиск мирного решения. Теперь окно для переговоров и компромисса быстро закрывается, — отметил Страттон.
По его словам, представители ассоциации намерены готовы ещё одни переговоры с авиакомпанией до конца недели.
Акцию протеста согласились поддержать 93% из четырёх тысяч членов BALPA, которые отвергли предложение British Airways о повышении зарплаты на 11,5% в течение трёх лет. Согласно заявлению профсоюза, за счёт интенсивной работы и преданности персонала авиаперевозчик получает «очень большую прибыль», долю которой заслуживает и сотрудники.
Как писал News.ru, ранее забастовка персонала испанской авиакомпании Iberia в Барселоне привела к отмене 73 рейсов. Работники жалуются на чрезмерную нагрузку на сотрудников на фоне «отсутствия диалога с руководством компании».