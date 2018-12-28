Британское «предупреждение» РФ в Чёрном море рассмешило США

https://news.ru/storage/news/e72d58d035cb6c3a172704035607bf71/f6a37e33-1031-472a-a264-992095865b35_850.jpg Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look press

Журналисты американского издания TheNational Interest посмеялись над королевским флотом Великобритании, который отправил России «предупреждение» в Чёрном море.

В частности, в статье говорится о корабле британских Военно-морских сил (ВМС) «Эхо», который вошёл в порт Одессы через несколько недель после инцидента в Керченском проливе, когда три военных украинских корабля намеренно вторглись в исторические территориальные воды России и отказались подчиниться пограничникам. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал прибытие корабля в одесский порт символом поддержки Киева и «предупреждением для России».

«Эхо» вооружено легче, чем украинские корабли, задержанные в Чёрном море», — с иронией отметил автор материала.

Он также добавил, что данный британский корабль может лишь составлять карты морского дна, так как является многоцелевым гидрографическим судном, а всё его вооружение — это две 20-миллиметровые пушки и пара пулемётов.

Ранее News.ru писал о том, что успешные испытания российского «Авангарда», которые подтвердили возможность развития скорости гиперзвуковой ракеты стратегического назначения в 27 махов (более 30 тыс. км/ч), не остались без внимания в США.