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Неравнодушные британцы обнаружили странную ярко-оранжевую птицу на трассе в пригороде Лондона. Она не могла летать, и люди решили отвезти её в центр реабилитации диких животных Tiggywinkles. Как впоследствии оказалось, это была обычная чайка, просто измазанная в карри.

Когда нам позвонили и сказали, что везут оранжевую птицу, мы понятия не имели, чего ожидать. Карри покрывал все перья бедной чайки, что мешало ей летать должным образом. Мы понятия не имеем, как она попала в эту ситуацию, но, к счастью, помимо яркого цвета и резкого запаха, чайка была здорова, — рассказали ветеринары.

Птицу отмыли и готовят к выпуску в живую природу. Сотрудники Tiggywinkles благодарят людей, не оставивших эту чайку в беде, сообщает « Ридус ».

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