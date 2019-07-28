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Королевский военный Эсминец ВМС Великобритании HMS Duncan переплыл Ормузский пролив и прибыл в Персидский залив. Это произошло на фоне напряжения после захвата Ираном британского танкера.

HMS Duncan присоединится к фрегату Montrose в Персидском заливе, чтобы организовать полную защиту свободы судоходства, заявило Министерство обороны Великобритании.

По словам главы обороны Великобритании Бена Уоллеса, судна королевского флота будут сопровождать британские суда, пока безопасность судоходства не будет обеспечена благодаря дипломатическому решению, сообщает Associated Press.

Ранее власти Ирана задержали в Ормузском проливе два судна. Одно из них шло под флагом Великобритании, а другое — Либерии. Служба британской внешней разведки МИ-6 расследует версию о причастности РФ к захвату танкера Stena Impero. Специалисты выясняют, не мог ли танкер быть заманен в ловушку сигналами с ложными координатами GPS, которые Иран распространил с помощью «российских шпионских технологий».