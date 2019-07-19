Фото: pixabay.com

Чрезвычайно высокую цену заплатит Иран, если решится на военные авантюры против США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Мы ради них же самих надеемся, что они не сделают ничего глупого. Если же они это сделают, то заплатят такую цену, которую никто никогда не платил, — цитирует Трампа ТАСС....