Танкер Stena Impero, зарегистрированный в Великобритании, не выходит на связь. К судну приблизились несколько неизвестных судов и вертолёт, сообщили в судоходной компании Stena Bulk & Northern Marine Management.
Корабль в момент захвата находился в международных водах, сообщается на
На борту находится 23 человека. В настоящий момент информации о пострадавших нет.
Ранее News.ru писал, что британский танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР). Причиной задержания стало нарушение судном международных норм.