https://static.news.ru/photo/1ac6b936-a05d-11e9-8eb4-fa163e074e61_1024.jpg Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press

Посол Великобритании в США Ким Даррок отсылал в МИД своей страны секретные телеграммы с нелестными эпитетами в адрес американского лидера Дональда Трампа. В частности, в депешах глава Белого дома был назван «некомпетентным», «ни на что не способным» и «небезопасным».

Дипломат в своих посланиях предупреждал британское правительство о том, что «карьера Трампа может закончиться позором», и описывал конфликты в Белом доме как «драки на ножах», сообщает Daily Mail .

Издание отмечает, что подобные телеграммы отправляются на родину, начиная с 2017 года.

Их [послов — Ред.] взгляды не обязательно совпадают с мнением министров или правительства. Но мы платим им за то, чтобы они были откровенны, — говорится в комментарии британского МИДа.

Ранее News.ru сообщал, что Дональд Трамп дал интервью журналисту Такеру Карлсону. В рамках беседы политик высказал своё мнение по поводу существования инопланетян. Трамп заявил, что не хотел бы вдаваться в подробности, но сам он испытывает по этому поводу сомнения. Однако он допустил возможность существования внеземных цивилизаций, которые посещают Землю, и согласился с тем, что существуют люди, которые заявляют, что видели корабли пришельцев.