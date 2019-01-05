Британский лорд оскандалился из-за убийства и секс-оргий

https://news.ru/storage/news/c442d90f21ce2796c44944791bc8dd6a/2b083539-ab52-406d-a93a-59f51ad202bc_850.jpg Eddie Mulholland/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский лорд Эдди Давенпорт оказался в центре громкого скандала, связанного с сексуальными оргиями, во время одной из которых был убит охранник. Мужчина получил смертельное ранение в ходе потасовки перед частной вечеринкой. Однако ЧП не остановило состоятельного британца, и буквально через день он как ни в чём не бывало организовал новую тусовку.

Новую оргию Давенпорт предпочёл провести не где-нибудь, а у себя дома. На фотографиях с вечеринки, которые он не стеснялся делать в своих апартаментах, полуголые девушки позировали среди предметов искусства, дорогих люстр и разноцветного диско-шара, сообщает The Sun.

При этом издание отмечает, что вход на тусовку был платным и стоил тысячу фунтов (около $1,3 тыс.) с человека.

Lord Fraud Eddie Davenport held VIP orgy days after bouncer Timor Simionov's Park Lane sex party murder https://t.co/AaG8uNEVGf pic.twitter.com/3hxgW39qhu — The Sun (@TheSun) 5 января 2019 г.

Учитывая неоднозначный характер произошедшего, журналисты припомнили 52-летнему лорду и то, что ранее он был судим и приговорён к трём годам за обман инвесторов.

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