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Британский лорд оскандалился из-за убийства и секс-оргий

Eddie Mulholland/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Британский лорд Эдди Давенпорт оказался в центре громкого скандала, связанного с сексуальными оргиями, во время одной из которых был убит охранник. Мужчина получил смертельное ранение в ходе потасовки перед частной вечеринкой. Однако ЧП не остановило состоятельного британца, и буквально через день он как ни в чём не бывало организовал новую тусовку.

Новую оргию Давенпорт предпочёл провести не где-нибудь, а у себя дома. На фотографиях с вечеринки, которые он не стеснялся делать в своих апартаментах, полуголые девушки позировали среди предметов искусства, дорогих люстр и разноцветного диско-шара, сообщает The Sun.

При этом издание отмечает, что вход на тусовку был платным и стоил тысячу фунтов (около $1,3 тыс.) с человека.

Учитывая неоднозначный характер произошедшего, журналисты припомнили 52-летнему лорду и то, что ранее он был судим и приговорён к трём годам за обман инвесторов.

Ранее News.ru рассказывал о том, что креативные организаторы утех предложили богатеям всего мира секс без ограничений сразу с двумя красотками и свободное употребление наркотиков. Для этих целей они решили арендовать целый «секс-остров».


#наркотики #алкоголь #убийства #ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #скандалы #секс
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