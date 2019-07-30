https://static.news.ru/photo/73b66458-b370-11e9-9a3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.comGlobal Look Press/

Согласно исследованию британских медиков, покалывание в груди перед сердечным приступом испытывают только половина пострадавших. Нередко ему предшествует боль в левом плече.

По данным специалистов, этот симптом отмечали у себя многие пациенты, перенесшие сердечный приступ. При этом они говорили не просто о болезненных ощущениях, а о «сокрушительной боли».

Медики добавляют, что свидетельствовать о приближении приступа может также боль в животе, спине, шее или челюсти. Кроме того, предвестниками проблемы могут быть внезапно появившаяся одышка, потливость и тошнота, сообщает телеканал « Царьград ».

Ранее News.ru писал, что всё чаще причиной гипертонических кризов становятся панические атаки, при которых в организме резко возрастает количество гормонов и повышается артериальное давление. Сегодня учёные всё чаще склонны рассматривать панические атаки не как эмоциональный, а как физический недуг.