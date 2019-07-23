https://static.news.ru/photo/026d2a4e-ad20-11e9-9d9a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jim Damaske/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полицейские Великобритании устроили погоню за нарушителем в костюме динозавра. Кадры «спецоперации» они выложили в интернет.

Что плохого сделал «динозавр», так и осталось загадкой, однако полицейские, преследовавшие его на машине, всю дорогу безудержно хохотали. Комментаторы согласились, что это была самая весёлая спецоперация, передаёт телеканал «Москва 24».

Как писал News.ru, водитель автомобиля ВАЗ-2106 в состоянии опьянения устроил гонки с сотрудниками полиции в Кирове. Инцидент попал на видео. Шофёр пытался оторваться от сотрудников правоохранительных органов, превышая скорость, заезжая во дворы, проезжая на красный и пересекая двойную сплошную. Кроме того, машина дважды чуть не сбила пешеходов, которые успевали увернуться. В результате силовикам удалось остановить нарушителя.