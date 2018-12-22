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Британские морпехи обучат украинских военных

Солдаты британской армии на военном параде в Киеве Str/ZUMAPRESS.com/Global look Press

Солдаты британской армии на военном параде в Киеве

в мире [ версия для печати ]

Британские морпехи в январе будущего года прибудут на Украину, чтобы заняться обучением местных военных. О совместных учениях договорились в Одессе украинский министр обороны Степан Полторак и его британский коллега Гэвин Уильямсон.

Британцы будут готовить местных морских пехотинцев.

«Уже в январе в Украину прибудет группа военнослужащих военно-морских сил Великобритании для организации взаимодействия, планирования совместных учений, а также определения необходимой материально-технической помощи вооружённым силам Украины, непосредственно военно-морским силам», — цитирует украинского министра сайт Минобороны.

Также британцы и украинцы обсудили во время встречи возможности ускорения сотрудничества, начиная от подготовки в рамках учебно-тренировочной программы Orbital до расширения военно-технического сотрудничества.

Ранее News.ru сообщал, что Украина перебрасывает самолёты десантно-штурмовых войск к побережью Азовского и Чёрного морей для защиты от возможной «российской агрессии», сообщил лидер страны Пётр Порошенко.


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