https://static.news.ru/photo/14fe8888-9146-11e9-8fc9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Дорожный знак «Осторожно, ёжики!» появится в скором времени на трассах в Британии. Таким образом власти хотят уберечь мелких млекопитающих от гибели и снижения популяции.

Знак оформлен в виде красного треугольника с изображением ежа. Его представил министр транспорта Крис Грейлинг, о чём сообщается на сайте министерства.

Наши дороги — одни из самых безопасных в мире, но мы постоянно думаем над тем, как сделать их еще безопасней, — аргументировал ноу-хау министр.

Причиной появления нового знака стало стремительное сокращение популяции ежей в стране. Так, с 2000 года количество этих мелких млекопитающих сократилось вдвое. Поставят новые знаки в тех местах, где зафиксировано наибольшее количество ДТП с участием животных. Помочь в этом дорожникам должны местные организации, занимающиеся защитой животных.

Ранее News.ru сообщал, что в России с 1 мая вступил в силу новый национальный ГОСТ. Документ предусматривает появление новых дорожных знаков и указателей уменьшенного размера.