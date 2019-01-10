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Британская кошка испортила картину XVII века

twitter.com/@EllieHWriter

в мире [ версия для печати ]

Кошка искусствоведа и телеведущего из Великобритании Бендора Гросвенора испортила уникальную картину XVII века стоимостью более 5 тыс. фунтов стерлингов.

По словам потерпевшего, он едва закончил реставрировать портрет художника Джона Майкла Райта, когда его кошка по кличке Падме неожиданно прыгнула на полотно и повредила когтями его центральную часть. Искусствовед рассказал, что купил картину четыре года назад за 5 250 фунтов стерлингов (это более 460 тыс. рублей). Примерно столько же ему теперь придётся потратить на её реставрацию. Гросвенор добавил, что кошка, судя по всему, не является поклонницей творчества портретиста и не сожалеет о своём поступке, пишет The Telegraph.

Ранее News.ru сообщал об инициативе депутата Заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова, согласно которой россиянам могут ограничить количество питомцев в доме.


#ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #искусство #кошка
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