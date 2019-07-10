https://static.news.ru/photo/6829ce8a-a2f0-11e9-8a51-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Hermann Dobler/imageBROKER.com/Global Look Press

Жительница Великобритании Линдси Вулли выиграла суд у турфирмы из-за возникшей у неё после отпуска «фобии путешествий». Компенсация составила £21 400. Исход дела оставил в недоумении представителей туриндустрии. Они считают, что истица не предоставила ни одного объективного доказательства.

В 2015 году женщина с семьёй была на отдыхе в Турции, где, по её словам, отравилась. Она не обращалась за медпомощью и не уведомила о случившемся администрацию отеля. По свидетельству туристки, спустя пару дней недомогание почувствовала и вся её семья. Но и на этот раз британцы решили никуда не обращаться.

Вернувшись домой, женщина решила судиться. Её адвокат смог установить, что за две недели до приезда семьи в отеле было допущено нарушение продуктового соседства — сырое свежее мясо лежало в холодильнике рядом с просроченными охлаждёнными продуктами, сообщает АТОР.

Несмотря на слова директора гостиницы Исмаила Охана, что к приезду британцев нарушения были устранены, и статистику отеля, в котором на момент ЧП было 800 гостей и ни один не пожаловался на самочувствие, суд всё равно встал на сторону потребителя, сообщает Life .

В итоге гостиницу, которая, к слову, является пятизвёздочной, наказали штрафом за «расслабленное отношение к работе». Также суд обязал турагентство выплатить женщине компенсацию в размере £5400 (примерно 430 тыс. рублей), включая расходы на юридические консультации, а также расходы в размере £16 000 (порядка 1 млн 300 тыс. рублей).

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