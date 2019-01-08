Британия ужесточает правила использования дронов

https://news.ru/storage/news/945eb37a6748eb51a02afd23ebc85ca5/53186e49-c7cb-48d4-b2c5-493e2b0fe274_850.jpg Xinhua/Global Look Press

Зоны отчуждения вокруг британских аэропортов будут расширены, а у полиции появятся новые полномочия по борьбе с незаконным использованием беспилотников. Необходимость этих мер вызвана неоднократными нарушениями работы лондонского аэропорта Гатвик.

«Радиус бесполётной зоны для дронов вокруг аэропортов будет расширен с одного до пяти километров. Владельцам беспилотников, которые допустят попадание дронов в эти зоны, грозит штраф или тюремное заключение», — сообщил телеканал SkyNews.

Операторы беспилотников весом от 250 гр до 20 кг должны зарегистрировать их и пройти тест на квалификацию пилота дрона до 30 ноября.

Кроме того, в аэропортах начнут тестировать технологию встречных дронов, а полиция получит дополнительные полномочия против нарушителей-беспилотников.

Ранее News.ru писал, что полицейские снайперы были приглашены в аэропорт Гатвик, чтобы сбить беспилотники, нарушившие его нормальную работу. Гатвик закрылся в ночь с 19 на 20 декабря из-за двух дронов, неожиданно появившихся над аэродромом. Первый раз их заметили около 21:00 возле взлётно-посадочной полосы, затем они прилетали и улетали ещё несколько раз. В аэропорту отменены 760 рейсов, застряли 110 000 пассажиров.