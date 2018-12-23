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Лондон просит запретить туристам гулять рядом с вулканами

USGS/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Королевское общество Британии обратилось к спецслужбам государств, на территории которых находятся действующие вулканы, с просьбой чаще обращать внимание на путешественников-экстремалов. Особенно на любителей наблюдать извержения как можно ближе.

Причиной для беспокойства стало распространённое мнение о том, что во время зрелищных геологических процессов человек может пострадать только от раскалённой лавы, пишет Daily Mail. На самом деле внутренние органы страдают от горячего пепла, газов и так называемых бомб — кусков остывающих расплавленных горных пород.

Ситуацию осложняет высокая вероятность землетрясений, оползней, селей и наводнений. Подданные Её Величества приводят в пример Исландию и её вулкан Гекла. Сообщить о возможном катаклизме возможно не ранее чем за 30 минут до начала извержения, а выход из потенциально опасной зоны займёт около четырёх часов.

Ранее News.ru сообщал об активности вулкана на Северных Курилах. Геологический монстр выбросил в атмосферу новый столб пепла на высоту свыше трёх километров.


#ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #туризм #ВУЛКАН
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