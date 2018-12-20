Британия договорилась с Польшей о противостоянии России

Великобритания и Польша договорились об усилении обороны и безопасности против новых угроз, под которыми подразумевается «враждебная активность России» и кибератаки. Британия назвала Польшу своим «стратегически важным партнёром» в связи с переговорами по Brexit.
Глава британского МИДа Джереми Хант заявил, что на сегодня между странами уже достигнута договорённость о начале совместных консультаций по вопросам кибербезопасности и по РФ в начале следующего года. Страны выразили желание сделать НАТО «эффективным инструментом для отражения этих вызовов», сообщается на сайте британского МИДа.
Хант отметил, что начало консультаций совпало со 100-летием восстановления дипотношений между двумя государствами. Летом следующего года они начнут консультации по России, обмен информацией в ходе которых «приведёт к более эффективному международному реагированию на злонамеренную активность российской стороны и большей устойчивости к её враждебной деятельности в странах Восточного партнёрства».
Остальные договорённости касаются технического партнёрства, создания пилотной британско-польской программы формирования технологических центров.
Ранее News.ru писал, что Польша присоединилась к созданию киберсил быстрого реагирования Евросоюза, которое было инициировано Литвой. Декларацию о намерениях подписал находящийся с визитом в Вильнюсе министр обороны страны Мариуш Блащак.