Британия договорилась с Польшей о противостоянии России

https://news.ru/storage/news/742ea89aa2f44ef69827c6a19ab7c5d3/1ccec4ba-bfb5-4116-9fcf-7a2b20e508f6_850.jpg Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Великобритания и Польша договорились об усилении обороны и безопасности против новых угроз, под которыми подразумевается «враждебная активность России» и кибератаки. Британия назвала Польшу своим «стратегически важным партнёром» в связи с переговорами по Brexit.

Глава британского МИДа Джереми Хант заявил, что на сегодня между странами уже достигнута договорённость о начале совместных консультаций по вопросам кибербезопасности и по РФ в начале следующего года. Страны выразили желание сделать НАТО «эффективным инструментом для отражения этих вызовов», сообщается на сайте британского МИДа.

Хант отметил, что начало консультаций совпало со 100-летием восстановления дипотношений между двумя государствами. Летом следующего года они начнут консультации по России, обмен информацией в ходе которых «приведёт к более эффективному международному реагированию на злонамеренную активность российской стороны и большей устойчивости к её враждебной деятельности в странах Восточного партнёрства».

Остальные договорённости касаются технического партнёрства, создания пилотной британско-польской программы формирования технологических центров.

Ранее News.ru писал, что Польша присоединилась к созданию киберсил быстрого реагирования Евросоюза, которое было инициировано Литвой. Декларацию о намерениях подписал находящийся с визитом в Вильнюсе министр обороны страны Мариуш Блащак.