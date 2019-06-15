https://static.news.ru/photo/d9918652-9004-11e9-b13d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Egon Bömsch/imageBROKER.com/Global Look Press

Командование Королевского военно-морского флота Великобритании направит в район Персидского залива 100 спецназовцев для защиты своих судов. Такое решение принято после атаки на танкеры в Оманском заливе.

Охрану будут обеспечивать морские пехотинцы десантно-диверсионного отряда, базирующегося возле Плимута. Они будут патрулировать воды на военных кораблях, а также обеспечивать охрану военных судов и кораблей торгового флота, следующих через Ормузский пролив.

Для этого на военно-морской базе в Бахрейне будет сформировано специальное подразделение сил быстрого реагирования — 19-я целевая группа особого назначения, сообщает The Times.

Два нефтяных танкера подверглись атаке в Оманском заливе 13 июня. Там прогремело не менее двух взрывов. Все члены экипажей были эвакуированы в Иран, никто из них не пострадал.

После этого госсекретарь Майкл Помпео заявил, что США считают Иран ответственным за нападения на танкеры. При этом было объявлено, что Вашингтон опасается повторных нападений и готовит с союзниками меры противодействия.

​Саудовская Аравия также обвинила Тегеран. Лондон считает ответственным за произошедшее иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР).

В постпредстве Ирана в ООН заявили, что Тегеран категорически отвергает и осуждает «необоснованные» обвинения в инциденте, намекнув, что провокацию устроили Соединённые Штаты.

МИД РФ призвал мировых игроков воздержаться от скоропалительных выводов по поводу атаки на танкеры до конца расследования, писал News.ru.