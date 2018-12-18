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«Кузьму Минина» снимут с мели во время прилива

AlexandriaPesic/Twitter

в мире [ версия для печати ]

Береговая охрана Великобритании готовится снять с мели российский сухогруз «Кузьма Минин», который находится в западной части входа в порт между пляжами Суонпул и Гиллингвэйз.

По словам представителя службы, в настоящее время идёт работа по координации усилий.

«Буксиры приложат свои корпуса к судну, и как только поднимется приливная волна, вступит в действие план по снятию судна с мели», — пояснила она.

Сотрудница уточнила, что на борту сухогруз имеет крен на пять градусов, однако информация о загрязнении моря пока не поступала, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что «Кузьма Минин» сель на мель у юго-западного побережья Великобритании. Судно застряло в бухте Фалмут, что в графстве Корнуолл. Экипаж транспортника состоит из 18 человек, все они являются гражданами Российской Федерации.


#ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #сухогруз
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