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«Аль-Каида» готовится сбивать пассажирские самолёты

Stephen Simpson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Боевики запрещённой в РФ террористической организации «Аль-Каида» представляют растущую угрозу, так как активизируют свои действия. По словам министра по вопросам безопасности Великобритании Бена Уоллеса, террористы освоили технологии, позволяющие сбивать пассажирские самолёты.

Чиновник заявил, что речь идёт о миниатюрных бомбах и начинённых взрывчаткой дронах, эскизы которых были обнаружены в ходе расследования в Британии. Разведка Альбиона беспокоится, что вывод войск США из Сирии создаст безопасную зону, в которой смогут действовать боевики, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что египетский спецназ ликвидировал свыше десятка боевиков на севере Синайского полуострова. Террористы собирались совершить нападения и вылазки в районы около населённых пунктов Шейх-Зувейд и Рафах, передаёт представитель штаба армейского контингента Мухаммед Самир.


#терроризм #атака #самолеты
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