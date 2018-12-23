«Аль-Каида» готовится сбивать пассажирские самолёты

Боевики запрещённой в РФ террористической организации «Аль-Каида» представляют растущую угрозу, так как активизируют свои действия. По словам министра по вопросам безопасности Великобритании Бена Уоллеса, террористы освоили технологии, позволяющие сбивать пассажирские самолёты.
Чиновник заявил, что речь идёт о миниатюрных бомбах и начинённых взрывчаткой дронах, эскизы которых были обнаружены в ходе расследования в Британии. Разведка Альбиона беспокоится, что вывод войск США из Сирии создаст безопасную зону, в которой смогут действовать боевики, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что египетский спецназ ликвидировал свыше десятка боевиков на севере Синайского полуострова. Террористы собирались совершить нападения и вылазки в районы около населённых пунктов Шейх-Зувейд и Рафах, передаёт представитель штаба армейского контингента Мухаммед Самир.