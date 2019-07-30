https://static.news.ru/photo/fbcde4e4-b2dd-11e9-b10a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Sbampato/Global Look Press

Учёные предупредили об аномальной активности лохнесских чудовищ. Загадочные существа за 2019 год были замечены уже 12 раз подряд. Их удалось запечатлеть на видео британцу Джону О’Фаодхагену.

Уникальные кадры были сняты на озере в Шотландии. На видео видно, как два крупных объекта движутся по водной глади. По словам туристов. это могут быть те самые монстры из легенд.

Я был поражён, увидев двух возможных Несси на веб-камере. Я думаю, это редкий случай, чтобы посмотреть на это, — подчеркнул О’Фаодхаген.

В свою очередь учёный Такала, который ознакомился с кадрами, отметил, что повышенная активность существ может быть вызвана потеплением. Животные долго время скрывались из-за чуть более холодного климата, однако перемены в водах могли заставить их выплыть на поверхность.

Ранее News.ru писал, что командование Индийской армии сообщило о странных следах 82 на 38 см, которые группа офицеров обнаружила в Гималаях. По мнению военных, они принадлежат снежному человеку.