Два гражданина России арестованы в Ливии. Местные органы правопорядка обвиняют их в попытке влияния на предстоящий избирательный процесс.
По данным прокуратуры страны, они хотели встретиться с Саифом аль-Исламом Каддафи, сыном бывшего главы государства Муаммара Каддафи, который, возможно, выдвинет свою кандидатуру в президенты. Документы, подтверждающие задержание, попали в распоряжение журналистов
Ранее News.ru писал, что бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил о влиянии России на процесс голосования в ходе выборов главы государства. Выступая на форуме по безопасности в Киеве, он не привёл никаких доказательств, подтверждающих российское вмешательство, но сказал, что механизм влияния и последствия будут тщательно изучены и проанализированы.