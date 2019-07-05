https://static.news.ru/photo/6309c81a-9f30-11e9-b7f2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Amru Salahuddien/Xinhua/Global Look Press

Два гражданина России арестованы в Ливии. Местные органы правопорядка обвиняют их в попытке влияния на предстоящий избирательный процесс.

По данным прокуратуры страны, они хотели встретиться с Саифом аль-Исламом Каддафи, сыном бывшего главы государства Муаммара Каддафи, который, возможно, выдвинет свою кандидатуру в президенты. Документы, подтверждающие задержание, попали в распоряжение журналистов Bloomberg .

Ранее News.ru писал, что бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил о влиянии России на процесс голосования в ходе выборов главы государства. Выступая на форуме по безопасности в Киеве, он не привёл никаких доказательств, подтверждающих российское вмешательство, но сказал, что механизм влияния и последствия будут тщательно изучены и проанализированы.