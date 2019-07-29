https://static.news.ru/photo/6f4e4678-b1f0-11e9-83db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre Skonieczny/imagebroker.com/Global Look Press

Семья из Британии привезла в чемодане пчелу, которая может угрожать популяции местных особей. Насекомое попало в багаж во время их отпуска в Турции. Отдых Эшли Тоя и его дочери Амелии проходил в городе Даламане.

Уже в Британии мужчина обнаружил среди вещей необычный кокон, сделанный из цветочных лепестков. На следующий день девушка заметила «странную» пчелу рядом с домом, пишет Daily Mail .

Животное относится к одному из видов пчёл — osmia avosetta, встречающихся только на территории Турции и Ирана. Они могут доставить ряд проблем. Например, являться переносчиками вирусов, смертельных для местных видов, или просто вытеснить их, пишет Daily Mail .

Ранее News.ru сообщал, что пчеловоды Томской области заявили о массовой гибели насекомых на пасеках. Жалобы они направили в Россельхознадзор. Там не исключили, что к случившемуся привело отравление пестицидами.