Британцы поддержали усиление санкций против РФ

https://news.ru/storage/news/4dff62f8721d83fb4a51a22ed562c468/f5d8303d-2954-4410-802d-6d16a8523add_850.jpg Christian Reister/imagebroker/Global Look Press

Почти половина жителей Великобритании хочет, чтобы правительство усилило экономическое давление на Россию. 60% взрослого населения страны считает, что Россия представляет для них угрозу.

Кроме того, 49% британцев поддерживают введение новых дипломатических и финансовых мер, направленных против Кремля. Об этом говорят данные опроса, проведённого аналитиками компании BMG Research по заказу британской газеты Independent. Против санкций выступило всего 5% респондентов, а, по мнению 23% опрошенных, Россия представляет для Великобритании «незначительную» опасность. Лишь 6% граждан уверены, что никакой угрозы нет, сообщает издание.

Ранее News.ru писал, что Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом королеву Великобритании Елизавету II и премьер-министра Соединённого Королевства Терезу Мэй. В поздравительной телеграмме российский лидер пожелал им и членам их семей счастья, крепкого здоровья и успехов, а всему британскому народу — процветания и благополучия.

Это произошло вскоре после того, как Россия и Великобритания договорились постепенно восстановить численность диппредставительств с января 2019 года. 20 марта из королевства были высланы 23 дипломата РФ. Такое решение британские власти приняли из-за «дела Скрипалей». После этого глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва ответит зеркальными мерами.