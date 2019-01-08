Британский бизнес вывел из страны 800 млрд фунтов

https://news.ru/storage/news/07047ab626e759099040a86672e33cbb/4ab7e889-73be-4a3e-a76e-72ac13e9c736_850.jpg Dinendra Haria/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британские финансовые компании и банки перевели в Европейский союз активы в объёме более 800 миллиардов фунтов стерлингов из-за растущей неопределенности вокруг Brexit. Об этом сообщила консалтинговая компания EY в своём отчёте.

Консалтинговая компания провела опрос среди британских компаний и выяснила, что участники финансового сектора уже перевели в Европейский союз свои активы в объёме около 800 миллиардов фунтов стерлингов.

Руководитель финансового сектора EY Омар Али рассказал, что участники финансового рынка готовятся к сценарию Brexit «без сделки», что является наихудшим вариантом для всего бизнеса. Финансовые компании уже заявили о том, что создали около двух тысяч новых рабочих мест в Европе, а также собираются перевести туда весь свой бизнес.

Как ранее писал News.ru, заместитель министра по вопросам Brexit Мартин Калланан заявил, что выход Великобритании из Европейского союза является необратимым процессом. Он также рассказал, что страна выйдет из ЕС 29 марта. Правительство Великобритании запланировало проведение голосования палаты общин по законопроекту о Brexit на 15 января 2019 года.