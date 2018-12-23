Британцы отказались от Huawei из-за китайской разведки

https://news.ru/storage/news/46b6f90b2f38750f23196b282e6999b8/9e990eea-d950-485d-b1e4-ca857eca23cd_850.jpg Pete Maclaine/Global Look

Оборудование китайской компании Huawei исключат из системы связи для сотрудников полиции и первой медицинской помощи в Великобритании. Такое решение приняла компания EE, которая занимается разработкой проекта.

Руководство организации объяснило подобные действия политикой своей материнской компании BT Group Plc, которая отказалась от сотрудничества с Huawei из-за боязни китайской разведки, пишет The Sunday Telegraph.

В свою очередь в китайской компании назвали обвинения в сотрудничестве с властями и военными республики беспочвенными. Впрочем, оборудование Huawei по этим причинам уже запрещено в Австралии, Новой Зеландии и США.

Как писал News.ru ранее, Соединённые Штаты требуют от немецкого телекоммуникационного холдинга Deutsche Telekom AG отказаться от оборудования китайской компании. Американские власти уверены, что в нём присутствует дефект, позволяющий получать доступ к операционной системе устройства.