Британцы начали делать запасы лекарств на случай Brexit

Жители Великобритании опасаются, что Brexit может привести к дефициту жизненно важных лекарств в стране, и начали закупать их впрок.
Так, один страдающий диабетом британец рассказал изданию The Guardian, что приобрёл инсулин на несколько месяцев вперед. Некоторые его соотечественники запасов медикаментов не делают, но в случае нехватки намерены ездить за ними во Францию или заказывать из Индии.
По словам жителей страны, проблемы с препаратами уже начались. В частности, если ранее инсулин выдавался по первому требованию, то теперь просят подождать неделю. Один из врачей, в свою очередь, отметил, что в Британии уже исчезло из продажи противовоспалительное средство «Напроксен».
Специалисты опасаются, что паникующие британцы своими действиями истощат национальные запасы. Правительство же старается убедить пациентов и врачей в том, что их опасения безосновательны, но при этом призывает фармкомпании создавать резервы лекарств.
Ранее News.ru писал, что британский парламент проголосовал против предложенного кабмином соглашения с ЕС по Brexit. Однако глава правительства Тереза Мэй заверила, что государство в любом случае покинет сообщество.