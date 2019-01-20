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Британцы начали делать запасы лекарств на случай Brexit

Dinendra Haria/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Жители Великобритании опасаются, что Brexit может привести к дефициту жизненно важных лекарств в стране, и начали закупать их впрок.

Так, один страдающий диабетом британец рассказал изданию The Guardian, что приобрёл инсулин на несколько месяцев вперед. Некоторые его соотечественники запасов медикаментов не делают, но в случае нехватки намерены ездить за ними во Францию или заказывать из Индии.

По словам жителей страны, проблемы с препаратами уже начались. В частности, если ранее инсулин выдавался по первому требованию, то теперь просят подождать неделю. Один из врачей, в свою очередь, отметил, что в Британии уже исчезло из продажи противовоспалительное средство «Напроксен».

Специалисты опасаются, что паникующие британцы своими действиями истощат национальные запасы. Правительство же старается убедить пациентов и врачей в том, что их опасения безосновательны, но при этом призывает фармкомпании создавать резервы лекарств.

Ранее News.ru писал, что британский парламент проголосовал против предложенного кабмином соглашения с ЕС по Brexit. Однако глава правительства Тереза Мэй заверила, что государство в любом случае покинет сообщество.


#ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #лекарства #Brexit
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