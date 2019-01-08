Brexit является необратимым процессом

Заместитель министра по вопросам Brexit Мартин Калланан заявил, что выход Великобритании из Европейского союза является необратимым процессом.
«Мы выйдем из состава ЕС 29 марта этого года», — заявил Калланан журналистам в Брюсселе.
По его словам, голосование в палате общин британского парламента по условиям Brexit пройдёт на «следующей неделе».
Как ранее писал News.ru, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возглавит новый комитет кабинета министров по вопросам подготовки правительства к выходу страны из Европейского союза.