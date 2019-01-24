Brexit вынуждает британских министров уходить в подполье

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Тереза Мэй

Окружение Мэй хочет спасти страну от жёсткого «развода» с ЕС

Неконтролируемый выход из ЕС, к которому постепенно движется Великобритания, волнует членов кабинета премьера Терезы Мэй настолько, что они создали свою тайную группу. Цель объединения — выработать план, исключающий «жёсткий» вариант Brexit. В случае если их усилия окажутся тщетными, члены кабинета министров готовы демонстративно отказаться от своих портфелей. Похоже, Тереза Мэй рискует скоро остаться в полном одиночестве.

В тайный «кружок» по спасению Великобритании входят 19 министров, которые разделяют ценности евроинтеграции, отмечает The Daily Telegraph. По информации издания, в их число входят пять членов правительства: министр финансов Филип Хаммонд, министр труда и по делам пенсий Эмбер Радд, глава Минюста Дэвид Гок, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк, а также его заместитель Клэр Перри. Заседания секретной группы проходят раз в две недели в Вестминстере. Другие участники чуть ниже рангом. Это заместители министров, которые не входят в официальный состав кабинета. Их цель — предотвратить движение к неконтролируемому «разводу» между ЕС и Британией, который нанесёт большой ущерб экономическим интересам королевства. По оценке Daily Telegraph, участники тайной группы готовы отказаться от своих постов в том случае, если им не дадут возможность свободно голосовать в палате общин по поводу поправок к альтернативному варианту Brexit, которые хочет внести депутат Лейбористской партии Иветт Купер. Joel Goodman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Иветт Купер

Корректировки, разработанные Купер, наделяют парламентариев возможностью продления действия статьи 50 Лиссабонского договора о Европейском союзе. Именно она устанавливает процедуру и сроки выхода Британии из европейского объединения. В случае если инициатива Купер будет принята, у палаты общин появится право отодвигать сроки выхода Великобритании из ЕС. Пока что «дедлайн» назначен на 29 марта. Помимо этого, поправка предполагает пункт о продолжении переговоров с Брюсселем по поводу того, как улучшить сделку о выходе из европейского объединения, если Вестминстер не сделает ничего для того, чтобы нынешняя ситуация сдвинулась с мёртвой точки. Право голосовать в палате общин — в приоритете группы. В том случае если оно не будет реализовано, свой портфель готовы оставить заместитель министра по делам бизнеса Ричард Харрингдон и замминистра обороны Тобиас Эллвуд. Эллвуд убеждён, что «поражение при отсутствии сделки стало бы для Великобритании историческим актом нанесения вреда самой себе с глубокими последствиями для экономики, безопасности и репутации».

На прошлой неделе палата общин отказалась от варианта соглашения, который был выдвинут на обсуждение премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Эту сделку премьер пыталась согласовать с брюссельской бюрократией долгое время. Документ отвергнут рекордным в истории Соединённого Королевства числом голосов. Несмотря на то, что 21 января глава британского правительства представила депутатам другой, альтернативный, план по «разводу» с Евросоюзом, Вестминстер по-прежнему настроен скептически. Дело в том, что так называемый план Б, похоже, мало чем принципиально отличается от предыдущего плана Терезы Мэй. Не исключено, что консенсус так достигнут и не будет. Следует отметить, что довольно туманные представления оставляет и то, чего хотят сами британские депутаты. Возникает вопрос — а следует ли вообще отсрочивать «дедлайн» по Brexit?

Пока что Европарламент (ЕП) призывает власти королевства в ближайшие дни определить свою позицию по поводу разрыва с Евросоюзом. Об этом, в частности, говорится в заявлении координационной группы ЕП по брекзиту.

«Координационная группа Европарламента по брекзиту обсудила сегодня состояние переговоров в свете важного голосования (в британском законодательном органе. — News.ru) на прошлой неделе и заявления премьер-министра Терезы Мэй в понедельник, — гласит заявление. — Она (координационная группа. — News.ru) призвала Великобританию в ближайшие дни прояснить свою позицию».

В Европарламенте особо отмечают, что после провала соглашения в парламенте британский кабмин должен усиленно работать вместе со всеми политическими партиями, чтобы пробить этот политический тупик, возникший из-за внутренних разногласий. В ЕП ожидают, что «британская сторона как можно скорее вернётся с позитивным и жизнеспособным предложением по дальнейшим действиям».