«Подписывайте, сволочи британские!»

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Эксперты обсудили влияние затяжного Brexit на Евросоюз

Заключенный между Брюсселем и правительством Терезы Мэй вариант сделки по Brexit был отвергнут британским парламентом 15 января. Это событие бурно обсуждается во всём мире, но с особенным жаром о нём говорят в Евросоюзе. И это не удивительно: разрыв с Великобританией получился неожиданно болезненным, а вероятность того, что он затянется, может привести к неблагоприятным последствиям для объединённой Европы.

Хайко Маас, министр иностранных дел Германии, считает, что время игр закончилось — ситуация с затянувшимся Brexit способна расшатать Евросоюз, пишет 18 января Bild. Кроме того, главу германского дипкорпуса беспокоит конфликт вокруг Северной Ирландии, способный разгореться из-за разногласий по поводу Brexit.

«Европа — это мирный проект — подчеркивает Хайко Маас. — Мы не хотим новой гражданской войны! Поэтому мы должны оставаться жёсткими».

Между тем сами британцы всё меньше радуются возможности покинуть ЕС. Особенно после того, как им озвучили негативные последствия: экономические показатели Великобритании упадут на 8% вниз, безработица поднимется на 7,5% вверх, цены на жилье продемонстрируют падение на 30% вниз, а общий ущерб от Brexit составит 900 млрд евро. Как сообщает 18 января газета Financial Times, Великобритания до Brexit не успеет заключить большинство соглашений по торговле. Они были призваны заменить 40 договоров, действовавших в рамках ЕС и регламентировавших торговые отношения Евросоюза с ведущими экономиками мира. В условиях жёсткого Brexit (выхода без соглашения с Брюсселем) у Великобритании возникнут значительные трудности: соглашения с ЕС утратят силу, а новых соглашений у страны нет.

Между тем перенос процедуры выхода страны из ЕС на второе полугодие 2019 года, а то и на более поздний срок, чреват всевозможными осложнениями и нелепыми коллизиями. Так, например, если Великобритания останется в ЕС до осени, то политикам придётся каким-то образом решать вопрос об её участии в выборах в Европарламент, которые состоятся в мае. С одной стороны, британцам, стоящим на пороге выхода из ЕС, не нужны представители в Европарламенте. С другой — непонятно, как станут развиваться события и не будет ли назначен повторный референдум, который, возможно, приведёт к отказу от Brexit?

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал «постыдным» возможный перенос Brexit с 29 марта на более поздний срок. В пятницу в ходе своего выступления в штаб-квартире британской компании JCB он довольно резко высказался по данному вопросу. Отсрочка Brexit «ослабила бы переговорную позицию» Великобритании, считает Джонсон, предлагая убрать из одобренного Брюсселем соглашения основной камень преткновения («бэкстоп»), касающийся режима пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit. Джонсон также рассчитывает на то, что с приближением Brexit европейские политики станут более «гибкими» и пойдут на «большие уступки», пишет ТАСС.

News.ru обратился к политологам с просьбой изложить их точку зрения на то, как всё происходящее вокруг Brexit отразится на позиции Евросоюза.

“ Юрий Светов, политолог: Я сейчас как раз нахожусь в Берлине и могу с уверенностью сказать, что проблема Brexit — это то, что сейчас обсуждает вся Европа, и Германия в том числе. Эта тема номер один. Отмечу, однако, что в большей степени её обсуждают политики и журналисты, и в меньшей — обычные граждане Германии. Общее настроение такое: никакого продолжения переговоров не должно быть. Подошло время Brexit — Великобритания должна уйти. Если Лондон не соглашается с условиями сделки, то значит этот выход состоится без новых договорённостей. Задача европейских политиков состоит в том, чтобы Евросоюз не проиграл от выхода Великобритании из Евросоюза. Поэтому они будут жёстко настаивать на своей позиции. Пока реальных шагов навстречу Великобритании не видно. На примере британцев все должны понять, что выходить из Евросоюза — невыгодно.

“ Сергей Марков, директор Института политических исследований: Маас лжёт. Он вообще довольно лживый политик. Я думаю, что в Евросоюзе с удовольствием смотрят на то, что происходит в Лондоне. Для Евросоюза самая главная рациональная цель — сорвать Brexit. Чтобы британцы отложили его или отказались совсем. И чтобы все остальные убедились: из Евросоюза выйти невозможно. Есть и вторая рациональная цель, запасная: если британцы всё же выйдут из состава ЕС, то пусть они сделают это на плохих условиях. Чтобы, опять же, за ними никто не последовал. Есть и третья цель — иррациональная. Европейцы хотят отомстить британским политикам за многочисленные унижения, принятые континентальной Европой от британских деятелей. На протяжении последних 30 лет британские политики всё время капризничали: и это их не устраивает, и это для нас давайте по-другому сделаем, мы — особенная страна. И вот за эти унижения им сейчас хотят отомстить. И с огромным удовольствием смотрят на то, что происходит. Провал Brexit воспринят в Европе с большим удовлетворением. Но европейцы не могут так прямо сказать британцам: «Нам нравится, что у вас политический запор и вы сидите в сортире уже много недель». На словах они за то, чтобы всё было хорошо. «Мы договорились, подписывайте!» А про себя добавляют: «Подписывайте, сволочи британские!» Отдельное удовольствие политики ЕС получат, выкидывая из Европарламента Найджела. И если Brexit затянется, то Великобритания ещё и не будет иметь своих представителей в Европарламенте — и это прекрасно. Очень хорошо. Я полагаю, что Великобритания будет откладывать, откладывать, откладывать Brexit, и в конце концов они что-нибудь придумают.

“ Дмитрий Барышников, политолог, доцент кафедры мировой политики СПБГУ: Слова Мааса о том, что затянувшийся Brexit расшатывает Евросоюз, можно рассматривать как официальную позицию Германии, учитывая его должность. К тому же это соответствует истине. От неурегулированности ситуации ЕС слабеет — плохо реагируют и рынки, и бизнес. Пока эта ситуация не будет решена, Евросоюз дальше развиваться не сможет. Здесь ещё имеет значение момент прецедента. Ранее никто никогда не выходил из ЕС. И ни сами британцы, ни кто-либо другой не предполагал, насколько болезненной может быть процедура выхода. Очень много неразрешённых вопросов, одна граница с Ирландией чего стоит. И таких конфликтных узлов не один, и вопросы будут решаться и после 29 марта тоже. Для ЕС в целом нет преимуществ в том, что Brexit затягивается. ЕС хотел бы, чтобы процесс был равноправным и завершился как можно скорее. И даже готов идти на некоторые уступки, судя по высказываниям лидеров Австрии и Франции. В выгоду тяжёлый процесс выхода из состава ЕС не обратить: если какая-то страна очень захочет выйти из Евросоюза, то от выхода её ничего не удержит. Среди всех действующих политиков стран ЕС, стоящих у власти, нет явных евроскептиков и врагов объединения Европы. Даже Венгрия, которая критикует ЕС и отстаивает свою позицию, в частности, по вопросам миграции, не против него. Поэтому говорить, что кто-то из европейских действующих политиков на ситуации с Brexit набирает очки, я бы не стал. Оголтелые евроскептики находятся в оппозиции и расшатывают ситуацию, не находясь у руля власти. Как показывает практика, многие из них, придя к власти, становятся более гибкими и проевропейскими. Вопрос с Brexit лежит в совершенно практической плоскости: как, условно говоря, делить деньги — оформить бюджетную сторону соглашения и, кроме того, как урегулировать прозрачность границ при пересечении их товарами, людьми, услугами и капиталами. Если ситуация окажется неурегулированной — потеряют все. Великобритания окажется обычной новой страной ЕС, с которой заново, с нуля, надо будет строить отношения. Что касается возможного переноса Brexit на второе полугодие, то такой вариант нельзя исключать. Голосование британцев в мае, на выборах в Европарламент, это процедурный вопрос. Если они не выйдут из ЕС, то отменять выборы нет оснований. При этом все понимают, что даже если депутаты будут выбраны, они всё равно не смогут заседать, поэтому, наверное, всё же нет. Чтобы провести второй референдум по Brexit в Великобритании, британскому правительству нужно делегитимизировать первый. Они должны объяснить всем, почему вдруг перестали признавать результаты первого. Потому что трудно выходить? Смешно. Но если представить себе, что в полный тупик зайдут переговоры или падёт правительство, то в условиях кризиса могут пойти и на второй референдум.

“ Кирилл Коктыш, политолог: Brexit, безусловно, расшатывает Евросоюз. То, что Великобритания то уходит из европейской семьи, то не уходит — это некомфортно для всех. Чем скорее пройдёт процедура выхода, тем лучше. Тереза Мэй со своей нерешительностью не смогла это сделать до сих пор. Ситуация нового референдума крайне маловероятна.