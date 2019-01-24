Brexit может лишить Великобританию производства Airbus

https://news.ru/storage/news/5bd933d07a9ed8016203d6365b08e274/3e2f934f-36f7-43c1-ba7c-1654ceca3d74_850.jpg Silas Stein/dpa/Global Look Press

В случае жёсткого Brexit одна из крупнейших авиастроительных корпораций Airbus может свернуть своё производство в Великобритании.

По словам гендиректора компании Томаса Эндерса, если англичане покинут ЕС без соглашения, Airbus придётся принять «очень болезненные решения для Великобритании».

«Будьте уверены, есть множество стран, которые будут рады делать крылья для Airbus», — заявил он.

На данный момент в Великобритании годовой оборот компании составляет 6 млрд фунтов стерлингов ($7,83 млрд). В работе задействовано более 14 тысяч человек, 4 тысячи компаний так или иначе сотрудничают с Airbus.

Ранее News.ru писал о том, что корпорация Boeing провела первый испытательный полет автономного пассажирского воздушного судна (PAV). Оно предназначено для передвижения в городских условиях.