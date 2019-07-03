Сотрудники бразильской прокуратуры задержали банду браконьеров. По данным правоохранительных органов, самый активный её участник, стоматолог Темистоклес Барбоза Фрейре, убил больше тысячи ягуаров.
Мужчина занимался незаконной охотой с 1987 года, передаёт сообщение ведомства
Кроме него, в группе состояли шесть человек, которые совершали убийства тапиров, оленей, пекари и других животных.
Силовики установили прослушку в телефонах подозреваемых. В течение трёх месяцев предполагаемые преступники 11 раз выезжали на охоту и убили 21 животное.
Ранее News.ru писал, что мужчина попытался украсть из клетки детёныша уссурийского тигра и подвергся нападению взрослого хищника. Инцидент произошёл в передвижном зоопарке в городе Бузулук Оренбургской области.