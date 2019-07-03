https://static.news.ru/photo/e5d431d4-9dc0-11e9-8f39-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Vasiliy Klimov/Russian Look/Global Look Press

Сотрудники бразильской прокуратуры задержали банду браконьеров. По данным правоохранительных органов, самый активный её участник, стоматолог Темистоклес Барбоза Фрейре, убил больше тысячи ягуаров.

Мужчина занимался незаконной охотой с 1987 года, передаёт сообщение ведомства РИА Новости .

Кроме него, в группе состояли шесть человек, которые совершали убийства тапиров, оленей, пекари и других животных.

Силовики установили прослушку в телефонах подозреваемых. В течение трёх месяцев предполагаемые преступники 11 раз выезжали на охоту и убили 21 животное.

Ранее News.ru писал, что мужчина попытался украсть из клетки детёныша уссурийского тигра и подвергся нападению взрослого хищника. Инцидент произошёл в передвижном зоопарке в городе Бузулук Оренбургской области.