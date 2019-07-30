Двоюродный брат китайского лидера Си Цзиньпина Мин Чаи подозревается в отмывании денег в Австралии. Ему вменяют причастность к организованной преступности на континенте и лоббировании интересов Пекина на территории страны.
Местные силовики пытаются найти источник доходов родственника главы КНР. Как пишет
Пресс-секретарь МИД Поднебесной Хуа Чунин назвал подобную информацию беспочвенной и основанной на слухах. Сам Си Цзиньпин обвинения в сторону кузена никак не комментирует.
Ранее News.ru сообщал, что в России может появиться реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании средств. Такие предложения содержатся в заключении НП «Национальный совет финансового рынка» на проект закона Минфина страны, который призван устранить необоснованные блокировки.