https://static.news.ru/photo/970c7d28-b2eb-11e9-932c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Wen/Xinhua/Global Look Press

Двоюродный брат китайского лидера Си Цзиньпина Мин Чаи подозревается в отмывании денег в Австралии. Ему вменяют причастность к организованной преступности на континенте и лоббировании интересов Пекина на территории страны.

Местные силовики пытаются найти источник доходов родственника главы КНР. Как пишет The Wall Street Journal , Чаи оставил в одном из казино $40 млн. Обвиняемый является гражданином Австралии.

Пресс-секретарь МИД Поднебесной Хуа Чунин назвал подобную информацию беспочвенной и основанной на слухах. Сам Си Цзиньпин обвинения в сторону кузена никак не комментирует.

Ранее News.ru сообщал, что в России может появиться реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании средств. Такие предложения содержатся в заключении НП «Национальный совет финансового рынка» на проект закона Минфина страны, который призван устранить необоснованные блокировки.